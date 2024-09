Sarno di dimette Fabbricatore FdI | Scelta consapevole e trasparente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Michele, nel rispetto di un accordo di turnazione, ha protocollato le sue dimissioni da Consigliere comunale di Salerno, cedendo il testimone di una ‘staffetta’ politica, che premia l’impegno e le competenze di tutti, a Ciro Giordano quale primo dei non eletti e tesserato FdI. Gli auguro buon lavoro. Una, quella di, già nota dalla scorsa campagna elettorale quando all’indomani del voto annunciò che a metà della consiliatura si sarebbe dimesso per lasciare spazio a chi lo succedeva. Ringrazio l’avv.per il lavoro svolto come capogruppo in Consiglio comunale, sempre attento alle problematiche e alle esigenze dei cittadini. Continuerà come commissario di Fratelli d’Italia a Salerno per rilanciare ulteriormente il partito in vista delle prossime sfide elettorali, in primis le regionali.