Riaprono le docce pubbliche di via Pucci | c’è anche uno spazio nursery per mamme con bimbi

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre 2024 – Un’oasi per le persone in difficoltà, bisognose di un momento di privacy per dedicarsi alla propria igiene personale. Hanno riaperto oggi, lunedì 9 settembre, ledi via3, in zona corso Sempione, dopo i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che hanno interessato l'edificio comunale. Le opere L'intervento ha riguardato la riqualificazione delle 22dedicate agli uomini e delle 5 dedicate alle donne attraverso il rifacimento delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli impianti idrico-sanitari, fognari ed elettrici, dell'impianto meccanico di aspirazione dei vapori e l'abbattimento delle barriere architettoniche.