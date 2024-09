Ragazzo di Palermo si toglie la vita perché gay | la lettera d’addio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’omofobia (che secondo molti politici italiani non è un problema) ha fatto un’altra vittima. Undiinfatti ha deciso dirsi laa causa del clima di ansia, angoscia e discriminazione che ha vissuto. Alex (nome di fantasia) prima di andarsene ha lasciato unaai suoi familiari: “Vi chiedo scusa se non sono riuscito ad amare una donna né ad amare bene un uomo per via della mia paura“. “Scusatemi se non sono riuscito ad amare una donna né ad amare bene un uomo per via della mia paura”. Un 33enne di #si è suicidato per il timore di essere giudicato e umiliatogay. Al compagno diceva: “Vedi quanto odio c’è in questo mondo?”. L’omofobia uccide. pic.twitter.com/94yuq03y84 — radiozek (@radiozek) September 9, 2024 Parla ildi Alex: “Mi ripeteva che in questo mondo c’è troppo odio”.