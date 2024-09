Questa foto di Imane Khelif a petto nudo è falsa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il 7 settembre 2024 è stata pubblicata su X ladi un ragazzo con indosso solo uno slip nero e sulle mani delle fasce bianche da boxe. Il ragazzo, secondo chi ha condiviso la, sarebbe, pugile algerina che alle Olimpiadi di Parigi ha vinto l’oro nella categoria pesi welter e che è stata ingiustamente accusata di essere una donna trans, e di non avere per questo il diritto a gareggiare nelle competizioni femminili. L’immagine non è reale, ma è stata creata con intelligenza artificiale. Laè stata pubblicata inizialmente su X dall’account «MidJourney Prompts» (@MidJourneyPorn) il 24 agosto 2024. Il post attualmente non è più disponibile, ma è stato verificato da altri fact-checker. Tweet condiviso il 24 agosto 2024 da «MidJourney Prompts». Screenshot di Open.