Perché Marattin lascia Italia Viva Via anche altri 4 dirigenti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – Terremoto in. Luigilocali hanno annunciato l’uscita dal partito. "Con forte dispiacere personale ma altrettanto convincimento annunciamo il nostro addio alla comunità politica di”, spiega il deputato in una conferenza stampa alla Camera.aderirà ora al Gruppo Misto. “Le uscite da Iv sono già iniziate nei giorni scorsi. Per molti di noi questa non è solo la fine di un percorso durato 5 anni, ma di un percorso molto più lungo con Matteo Renzi”, dice. Per motivare la loro decisione, i cinque fuoriusciti hanno dichiarato: "Non condividiamo la scelta fatta dalla dirigenza di Iv di aderire al campo largo, nel metodo e nel merito”.“una scelta del genere deve essere presa in un congresso", aggiungericordando che l'ultimo congresso aveva sancito la posizione terzopolista di Iv.