Milan il peggior Theo Hernandez resta un problema per Paulo Fonseca | e Il rinnovo…

(Di lunedì 9 settembre 2024), ilvisto nelle prime uscite e con la nazionale è irriconoscibile:trema e Il rinnovo è ancora in bilico Troppo brutto per essere vero. Non c’è frase migliore per descrivere l’inizio di stagione di un giocatore fondamentale per ilcome. Il terzino francese, infatti, fin dalle prime uscite con il Diavolo è sembrato spento, sottotono e un po’ svogliato. La sosta per le nazionali, poi, ci ha fatto capire che non si tratta di una condizione che si verifica solo con i rossoneri. Anche nella gara tra Francia e Italia, il laterale ex Real Madrid è stato uno deii in campo, tanto che l’Equipe aveva valutato con un 2 la pzione di. Ecco che allora,trema e spera di poter ritrovare il miglior, con l’obiettivo di rilanciarsi in campionato dopo un inizio a dir poco disastroso.