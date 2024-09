Luna Rossa che mazzata! Ineos Britannia fa il vuoto nello spareggio e vince il round robin di Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha perso nettamente locontroe ha così dovuto dire addio al primo posto neldellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è dovuto tornare in acqua a Barcellona dopo la squalifica rimediata contro Alinghi (una lontananza dal boundary superiore ai 100 metri in fase di pre-start) ed essere stata agganciata in graduatoria dai britannici a quota sei vittorie, ma nel testa a testa risolutore non c’è stata storia. Ben Ainslie e compagni si sono garantiti il primato in classifica che assicurerà il vantaggio di poter scegliere l’avversario in semifinale (la comunicazione verrà data venerdì 13 settembre alle ore 11.