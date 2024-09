L' Italia batte 2-1 Israele decidono Frattesi e Kean

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Buona anche la seconda per l': dopo aver battuto la Francia in rimonta, infatti, la Nazionale di Luciano Spalletti si libera anche diBudapest con il risultato di 2-1. Il ct azzurro propone diversi cambi rispetto alla partita contro i transalpini, cone Raspadori dal primo minuto al posto di Pellegrini e Retegui, mentre in difesa spazio a Gatti e Buongiorno, con Bellanova a destra. Proprio quest'ultimo è protagonista chiudendo in anticipo Salomon, e spingendo molto sulla propria fascia anche in fase offensiva. Alla mezz'ora si rivedeancora con Solomon, ma al 38? ecco il vantaggio azzurro: controllo die apertura di Raspadori per Dimarco, cross in mezzo a premiare l'inserimento del solito, in rete per la seconda partita di fila.