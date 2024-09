La verità su me e mia figlia Heather Parisi rompe il silenzio su Jacqueline incinta di Ultimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024)presto nonna, la ballerinailsulla gravidanza dellaLuna, 24 anni,del suo compagno, il cantante. In Italia per alcuni impegni lavorativi – la soubrette, che da tempo si è trasferita a Hong Kong con il nuovo compagno e la sua nuova famiglia –ha parlato per la prima volta a Verissimo del rapporto con la sua secondogenita e sul suo futuro nipotino. Dichiarazioni che arrivano a pochi giorni dello scatto in cuisi mostra sorridente con il pancione insieme al padre ed ex compagno della ballerina, Giovanni Di Giacomo. Heaterinterviene per la prima volta dopo la polemica. Si è letto in queste settimane che i rapporti tra madre esarebbero gelidi. Da anni. E che neanche la notizia del nipotino in arrivo avrebbe scaldato il cuore della futura nonna.