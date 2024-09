La guerra di Boccia agli anchorman | da Signorini a De Filippi tutti nel suo mirino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si allarga la rosa dei «nemici» di Maria Rosaria. Dopo aver preso di mira Gennaro Sangiuliano e i suoi collaboratori, giorni fa durante l'intervista a In Onda l'imprenditrice di Pompei ha chiamato in causa la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi per un presunto conflitto d'interessi nel suo incarico di consulente del Ministero della Cultura. Venezi ha «dato mandato ai suoi legali a tutela della sua reputazione professionale in ordine alla diffusione di informazioni strumentali e non corrispondenti al vero», e anche l'ex ministro si prepara alla batta giudiziaria. Frattanto, dal passato social diriemerge un'altra delle sue crociate, questa volta avente per bersnon più ministri o consulenti, bensì alcuni volti notissimi dello spettacolo.