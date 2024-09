La forbice degli stipendi Più lavoro e minor guadagno | salario medio oltre 21 mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ad Arezzo si lavora di più e si guadagna di meno. La nostra è la provincia toscana dove si va alpiù giorni all’anno: ben 256 giorni, nove in più rispetto alla media Toscana. C’è però un paradosso: nella nostra provincia glinon sono così alti. Si tratta di una retribuzione media annua che si attesta sui 21 271e che equivale a 82e qualche centesimo come paga giornaliera. In Toscana, come spesso succede quando si parla di soldi, ci posizioniamo a metà classifica: anzi, a vedere il bicchiere mezzo pieno, nella prima metà. Davanti a noi ci sono Firenze, Pisa, Siena. Chi vive nel capoluogo di regione guadagna mediamente 10in più al giorno e arriva ad Ral (retribuzione annuale lorda) di 23 687. I fiorentini lavorano qualche giorno in menoaretini ma intascanoduein più all’anno.