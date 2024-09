Kate Middleton ha terminato la chemio Il video commovente con i figli e William | È stata dura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – La principessa del Galles,, ha annunciato oggi 9 settembre 2024 di essere ufficialmente "libera dal cancro", dopo aver completato il ciclo di 'terapia preventiva' seguito alla crisi di salute affrontata all'inizio dell'anno. In un recente comunicato, la moglie del principeha condiviso la sua vittoria sulla malattia dopo un lungo e difficile percorso di cura. Un periodo “incredibilmente duro”, ammette la principessa. "Il mio obiettivo ora è fare tutto il possibile per non affrontare più il cancro", ha dichiarato, sottolineando che nonostante abbia completato la cura, la strada verso il pieno recupero è ancora lunga. La principessa ha rivelato di essere pronta a riprendere un 'programma leggero' di impegni pubblici nei prossimi mesi, sottolineando però che il cammino verso il completo recupero è ancora lungo.