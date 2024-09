Israele-Italia Dimarco a rischio! Spalletti cambia formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Stasera alle 20.45 si giocheràin UEFA Nations League e può esserci l’esclusione didall’undici titolare.sta pensando diree ci sono diversi nomi in lizza. LE NOVITÀ – Perdi stasera ci sono due cambi obbligati per Lucianorispetto alla grande vittoria di venerdì per 1-3 contro la Francia: Riccardo Calafiori e Lorenzo Pellegrini. Il difensore è tornato all’Arsenal per un trauma contusivo al polpaccio, il centrocampista al massimo andrà in panchina anche lui per un fastidio. Al loro posto Alessandro Buongiorno, che sarà il centrale con Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Bastoni braccetti, e Giacomo Raspadori che può agire da seconda punta nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-5-1-1.