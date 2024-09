Drammatica lite padre figlio in provincia di Latina | spunta un coltello I due in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una furiosafamiliare ha richiesto ieri sera l’intervento delle forze dell’ordine in una casa situata nella zona di Migliara 45, nei pressi di Borgo Grappa. I protagonisti dell’accaduto sono stati un(circa 70 anni) e il(meno di 40 anni), il cui alterco è degenerato in un’aggressione violenta, culminata con uno dei due che avrebbe estratto unper ferire l’altro. Ricostruzione dell’accaduto Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia scatenato latra i due familiari. Entrambi hanno riportato lesioni e sono stati trasferiti all’Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici: ilha subito una ferita alla nuca, mentre ilè stato ferito a un braccio. Sarebbero stati altri membri della famiglia a chiamare le forze dell’ordine, non riuscendo a placare la situazione.