Decaro spinge per Fitto vicepresidente Ma i Verdi Ue minacciano la crisi

(ANSA) - BRUXELLES, 09 SET - Ursula von der Leyen "è stata eletta a luglio solo perché ha ottenuto anche i nostri voti (del gruppo dei Greens, ndr) e non quelli dell'estrema destra: ecco perché la Commissione non deve spostarsi improvvisamente a destra". Così la co-presidente del gruppo dei Verdi al Parlamento Ue, Thierry Reintke, commenta l'ipotesi che von der Leyen confermi la nomina di Raffaele. L'eurodeputata ha aggiunto che "l'Italia ha il diritto di proporre il suo commissario, ma proporre un politico dell'Ecr come parte della leadership della Commissione minerebbe intenzionalmente la coalizione democratica ed europeista di luglio".