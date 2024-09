Crolla muro sulla ferrovia 60 persone fatte scendere dal treno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nella serata di ieri, il maltempo ha colpito duramente le province di Monza e Lecco, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in numerose occasioni. In particolare, l’esondazione del Rio Brovada, affluente del fiume Lambro, ha creato situazioni di emergenza a Triuggio (Monza), dove tre famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni e sono state soccorse dai pompieri. Situazioni simili si sono verificate anche a Molteno, in provincia di Lecco. A Besana Brianza, nella frazione di Villa Raverio, uno smottamento ha colpito la linearia, obbligando i soccorritori a farcirca 60da unrimasto fermo a causa del crollo di un. Durante la notte, i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per risolvere le criticità legate ad allagamenti e alla caduta di alberi, causati dai temporali che si sono abbattutiregione.