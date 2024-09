Come Telegram ha silenziosamente modificato le FAQ sulle segnalazioni

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quando si arriva a cambiamenti strutturali (non solo per quel che riguarda l’impostazione) vuol dire che prima si era caduti in fallo. Fa riflettere – e non poco – il fatto che tutto ciò sia avvenuto solamente in seguito al fermo e alle accuse mosse al CEO e fondatore, oltre che alla piattaforma. Sta di fatto che, nelle ultime ore, è arrivato –– un importante cambiamento per quel che riguarda lesu. Si parla di chat private (quelle coperte dai livelli più elevati di crittografia, per quel che riguarda questa app di messaggistica istantanea) e disia stato cambiato il paradigma. LEGGI ANCHE > Snapchat ha gli stessi “problemi” di? Per comprendere al meglio cosa è successo, occorre prendere in esame le due versioni delle FAQ. La prima è relativa al periodo precedente al fermo (e alle polemiche) di Pavel Durov in Francia.