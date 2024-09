Berrettini che botta | colpito e contagiato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 9 settembre 2024) Matteo, il messaggio non lascia spazio a nessun altro tipo di interpretazione: altamente contagioso. Il ritorno alla normalità è lento, graduale, ma non del tutto impossibile. Matteoha ampiamente dimostrato di avere sia la forza che la voglia necessarie per tornare agli antichi fasti, ragion per cui sarà solo questione di tempo, prima che torni a volare come una volta. Il messaggio per Matteocorre sui social (LaPresse) – Ilveggente.itFino a questo momento si è regalato 3 titoli, con soddisfazioni annesse, ma sa bene che la strada è ancora lunga. L’occasione che gli si prospetta dinanzi, tuttavia, è golosissima. Se c’è qualcosa a cui il romano tiene quella è, senza ombra di dubbio, la maglia azzurra.