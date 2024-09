Austria sconfitta dalla Norvegia Arnautovic a gara in corso

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’si fa beffare sul finale e perde con laa sorpresa con il risultato di 2-1. L’Inter osserva Marko, che non parte da titolare ma gioca una piccola parte di. SCONFITTO – Markonon vive una delle sue serate migliori da giocatore:per la suaper 2-1 contro lae partita vista per lo piùpanchina. L’attaccante dell’Inter non è stato scelto tra i primi 11 e ha giocato molto poco.ha fatto i 15 minuti finali, entrando solamente al 78? per Romano Schmid. Felix Myhre ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per laal 9?, ha pareggiato poi il solito Marcel Sabitzer al 37?. L’uomo decisivo non poteva che essere Erling Braut Haaland, che ha colpito al minuto 80 portando il successo ai suoi.