Andrew Garfield sul suo ritorno come Spider-Man | Ci sono tante storie da raccontare!

(Di lunedì 9 settembre 2024)sul suo-Man: “Cida!”ha interpretato per la prima volta Peter Parker in The Amazing-Man del 2012. L’attore britannico si è dimostrato un degno successore di Tobey Maguire e, nonosil film non sia stato proprio amato dal pubblico, il suo personaggio era davvero un’ottima iterazione del Peter Parker a fumetti. L’hacking della Sony ha mostrato delle comunicazioni private tra Kevin Feige e Amy Pascal trapelate online, che hanno confermato che c’erano state discussioni per portare l’arrampicamuri nell’MCU. I fan hanno espresso questa volontà e alla fine è stata presa la decisione di riavviare l’eroe in Captain America: Civil War del 2016 (una decisione aiutata dal fatto che il sequel di The Amazing-Man non aveva prodotto profitti significativi).