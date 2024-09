Al via in sei plessi scolastici di Taranto Scuola in Festa

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoTorna “in”, l’iniziativa dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS diche, giunta alla terza edizione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, intende dare il benvenuto agli iscritti delle prime classi delle scuole primaria e secondaria di primo grado della città coinvolgendo, in un clima gioioso, gli alunni delle altre classi e i docenti e i familiari dei piccoli Il fine ultimo di “in”, infatti, è rendere meno “traumatico” l’ingresso nel mondo delladei bambini e delle bambine, un momento che in molti casi rappresenta anche il primo “distacco”, seppur per poche ore, dall’ambiente familiare. Michele Elmo dell’Associazione Culturale “Tutto intorno a noi” APS, ha spiegato che «in ognuno dei seidegli istitutiche hanno aderito all’iniziativa, con inizio alle ore 9.