Venezia Leone d’oro a Pedro Almodovar Vermiglio Leone d’argento

(Di domenica 8 settembre 2024) Pedro Almodóvar ha vinto il Leone d'oro all'81esima Mostra del Cinema di Venezia con "La stanza accanto" (The Room Next Door), il suo primo lungometraggio in lingua inglese; un film sull'eutanasia con Tilda Swinton che interpreta una donna affetta da un cancro terminale e Julianne Moore nei panni dell'amica che le rimane accanto negli ultimi giorni. Il regista spagnolo che nel 2019 aveva ottenuto il Leone alla carriera proprio a Venezia, ricevendo il premio ha lanciato un appello affinché "morire con dignità sia un diritto fondamentale".