Venezia – Le pagelle al Festival | Barbera 8 la giuria 4 la truppa di film italiani 5- Indimenticabile Adrien Brody | 10

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “Ho una buona notizia: il cinema è in ottima forma”. Isabelle Huppert l’ha voluto specificare prima di assegnare i premi deldi2024. Anche se dopo i soliti estenuanti, cambogiani (nel senso dell’umidità), infiniti dodici giorni di Lido, non abbiamo avuto proprio questa solare impressione. Alti e bassi, insomma, nel Concorso internazionale dove, questo sì, va detto per i solerti selezionatori, è mancato il titolo scult. Anche le opere meno riuscite (quasi tutto l’immenso blocco produttivo italiano), inutilmente provocatorie (El Jockey), marmoree museali (Maria), inspiegabilmente autosabotate (Joker: Folie a deux), non sono mai andate sotto lo zero ma si sono attestate su una maldestra linea di mediocrità, di un vorrei ma non posso, spesso con solide basi produttive.