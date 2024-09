US Open 2024 Pegula | Il livello del mio tennis non è migliorato rispetto agli anni scorsi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Jessicaha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set nella finale degli UScontro Aryna Sabalenka: “Oggi è stata una partita super complicata. Ovviamente in questo momento mi piacerebbe essere al terzo set, ma almeno sono felice di aver avuto la possibilità di vincere un set, sapendo che ero sotto in entrambi. Ero riuscita a trovare un buondi gioco, anche se non sono riuscita a mantenerlo. Le mie congratulazioni ad Aryna, ha giocato un grandenei momenti importanti“. La statunitense ha proseguito: “Se non riesco ad acquisire fiducia dopo questo torneo, c’è qualcosa che non va. Molte volte ero arrivata ai quarti, ma ero già riuscito ad arrivare in semifinale e anche la finale, ho perso contro una grande giocatrice.