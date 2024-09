Totò Schillaci chi è l’ex moglie Rita Bonaccorso finita in rovina | Oggi vivo in roulotte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 settembre 2024)di, un matrimonio importante celebrato nel 1987. “Con– ha raccontato a Fuorigioco – ci siamo sposati nel 1987, quando lui giocava nel Messina, e ci siamo lasciati nel 1995. Eravamo morbosi, troppo gelosi l’una dell’altro. Lui mi tradiva e mi dava per scontata, pensava che io non lo avrei mai fatto, di tradirlo”. Ora si addormenta nellaparcheggiata in un giardino. Dentro ci sono il televisore e un materasso ortopedico. L’affitto del giardino però costa 100 euro al mese. “Tra le persone che mi sostengono aggiungete Barbara D’Urso”, dice lei.racconta gli anni in cuigiocava nella Juventus. “Io ea Torino eravamo già in crisi e una sera Giampiero Boniperti venne a casa nostra per mettere pace”. Poi il ricordo della storia “clandestina” con Lentini.