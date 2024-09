Sinner sarebbe un ottimo giocatore di poker non mostra mai le sue emozioni El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannik, vista la sua personalità, potrebbe benissimo sedersi a un tavolo dae bluffare con le carte, con quell’espressione e quel gesto eternamente neutrale che confonde chiunque. Lo scrive Eluomo di ghiaccio Elpensa alla caduta durante la semifinale degli Us Open contro Draper. “Eppure quando viene curato, non gli fa né freddo né caldo; non una sola smorfia né un solo segno che rivelasse il dolore. In sostanza, più o meno, è quello che è successo nelle ultime tre settimane in cui il numero uno, uomo di ghiaccio puro, ha reagito dell’annuncio della sua positività al clostebol“.è ovviamente il favorito in finale questa sera contro Fritz, c’è in gioco il suo secondo Slam.