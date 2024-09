Sinner-Fritz montepremi e soldi a confronto | quanto hanno guadagnato sin qui in carriera? Le cifre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannike Taylorsono i due finalisti degli US Open 2024 e questa sera si contenderanno un titolo Slam ma anche un cospicuo assegno in palio, mafinora ini due giocatori? In attesa del match di questa sera, che consegnerà al vincitore 3.250.000€ e al finalista 1.620.000€, i due – da top players quali sono –già ottenuto tanto in questi anni. Jannikè il più giovane dei due e ha alle spalle meno anni sul circuito, ma è il numero uno al mondo e ha vinto di più rispetto al suo avversario. Non è quindi un caso che i suoi 21.666.780 milioni di euro in soliriescano ad essere di più dei guadagni dello statunitense.si ferma infatti a 15.007.084€.