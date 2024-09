Sinner è imbattibile! Netto 3-0 al padrone di casa Fritz e trionfo agli US Open

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Non ci sono più aggettivi per descrivere Jannik: il numero uno al mondo ha vinto anche gli USal termine di una prestazione perfetta contro ildiTaylor. Sul centrale di Flushing Meadows regola in finale in tre set lo statunitense, numero 12 Atp, e si aggiudica per la prima volta lo Slam americano, conquistando il secondo Slam nell’anno e in carriera dopo gli Australianin questo 2024 da favola mette in bacheca il sesto trofeo (Australian, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Us) con un bilancio di 55 vittorie (tra cui 23 successi Slam) contro 5 sconfitte. Il numero uno del mondo si impone in tre set sul 26enne californiano alla prima finale in assoluto in uno Slam, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 in 2 ore e 16 minuti.