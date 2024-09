Scuola di Selci in ristrutturazione Ma sono aperti i nuovi ’moduli’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) SAN GIUSTINO – Un’inaugurazione attesa da genitori e studenti quella di ieri mattina aLama. Si tratta deimoduli scolastici voluti dall’amministrazione comunale di San Giustino per ospitare durante l’anno scolastico 2024/2025 i circa 225 studenti dellasecondaria di primo grado e i circa 45 bambini dell’Infanzia del polo scolastico diLama in. Molti i genitori presenti insieme ai bambini e ragazzi alla visita dei locali garantiti dai moduli, aule e servizi che rispondono a tutti gli standard di sicurezza, areazione, illuminazione previsti dalle normative in materia.