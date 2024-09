Quattro alpinisti dispersi sul Monte Bianco bloccati a causa del maltempo Rischiamo di morire congelati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)sonosulda sabato: si tratta di due italiani e due sudcoreani. Gli scalatori italiani, secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, sono rimastidel. Dei coreani invece non si hanno notizie sulla posizione. I soccorritori questa mattina hanno tentato di salire in quota a piedi ma hanno dovuto rinunciare per le proibitive condizioni meteo. I due italianisono due quarantenni, residenti nel nord-ovest. Si trovano a 4.600 metri di quota, nella zona del Dome du Gouter. Adelle ricerche sono state interrotte e riprenderanno lunedì mattina. I familiari sono giunti a Chamonix e sono in contatto con i gendarmi del Peloton d’haute montagne.