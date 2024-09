Quando nasce New York e chi la chiamò così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 8 settembre 2024) New, con il nome che poi ha reso celebre la città in tutto il mondo,nel 1664 dal passaggio di consegne tra olandesi e inglesi. Fino all’arrivo dei britannici che si insediarono l’8 settembre di quell’anno, la città si chiamava New Amsterdam ed era sotto il governo dei Paesi Bassi. La storia della Grande Mela, come sarebbe stata ribattezzata secoli dopo, comincia nel periodo delle grandi esplorazioni successive alla scoperta dell’America. Con un intero continente da studiare e potenzialmente colonizzare, le grandi monarchie europee premettero affinché navigatori, come il nostro Giovanni da Verrazzano, capissero cosa si trovasse Oltreoceano. Fu lui, nel 1524, a farsi “portavoce” dei francesi in America. Entrò nella baia di Newcol suo vascello Florentine e la battezzò Nouvelle-Angoulême, in onore dell’allora re di Francia Francesco I.