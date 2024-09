Promozione La Jesina supera all’inglese il Sassoferrato Genga | 2-0 al Carotti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) I ragazzi di Giorgini non brillano contro un buon Sasso, ma trovano un gol per tempo con Amedeo Massei e Cordella su rigore (dubbio). Gli ospiti reclamano un rigore non fischiato su Ricci JESI, 8 settembre 2024 – Laconquista i primi storici tre punti nel campionato di. I ragazzi di Giorgini, infatti, hanno vinto 2-0 contro la neo-promossanella prima giornata del girone A. Senza i sostenitori della Curva Nord, i leoncelli giocano una partita ordinata in difesa ma imprecisa in attacco contro un buon avversario, che, a dispetto del pronostico, avverso, non ha rinunciato ad attaccare. E che reclama per un rigore non concesso a fine primo tempo su Ricci sull’1-0.