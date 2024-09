Open Bagnatica trionfo di Fabrizio Ornago | sesta vittoria in Bergamasca nel 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024). Ora la collezione diè veramente completa. Perché nelil tennista milanese aveva già vinto la bellezza di cinque tornei in provincia di Bergamo, ma gli mancava il più prestigioso, il torneo“Erca-Hydrotech” del Tennis. Un appuntamento che gli era sfuggito anche fra 2022 e 2023, mentre nella nona edizione il più forte fra i 119 partecipanti si è rivelato lui, mostrando un tennis con picchi di rendimento non lontani da quando frequentava a tempo pieno il circuito mondiale, con un best ranking al numero 355 Atp. Oggi, invece, le sue priorità sono l’insegnamento e il lavoro da fisioterapista, ma a livello nazionale resta un giocatore di altissimo livello e l’ha ribadito una volta di più in un tabellone particolarmente competitivo, conquistato senza cedere un set.