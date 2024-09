Napoli la beffa dell’artista | water sulla rotonda della discordia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl giorno 8 settembre 2024, Ruben D’Agostino, già noto per CTRL-Alt-Canc (2013) e Tetris Urbano (2020) oltre che per l’incessante opera di denuncia sui social e per le stradeV Municipalità, presenterà la sua nuova installazione: Fontana 2024. Riallacciandosi al celebre Fontaine (1917) di Marcel Duchamp, l’artista napoletano collocherà l’opera (unsu un piedistallo di cartone, con tanto di iscrizione “R. Mutt 2024”) al centrodi piazza degli Artisti, simbolo par excellence del degrado che contraddistingue non solo l’amministrazioneV Municipalità ecittà, ma – mutatis mutandis – dell’arte a