MotoGp Bagnaia | Oggi è andata meglio di ieri

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set. (askanews) – “Sicuramentediavrei potuto vincere, ne avevo l’opportunità, ma non sono stato in grado di coglierla.il secondo posto era il massimo che potevo ottenere. Marc era troppo in forma, soprattutto con queste condizioni. Ho provato a riprenderlo, ma quando ho capito di non poterci riuscire, ho lasciato perdere”. Così Pecco, secondo nel gp di San Marino a Misano e ora a -7pt dal leader della classifica generale Jorge Martin. “Forse la prossima volta, quando sarò al 100% della forma, andrà diversamente – continua – Di sicuro ci riproverò, ma in queste condizioni è superiore. Comunque, va bene così nell’ottica del campionato. Ho recuperato 19 punti su Martin e, se non avesse piovuto, di certo non ne avrei guadagnati così tanti”. L'articolo: “di” proviene da Ildenaro.it.