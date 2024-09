Milan Emerson Royal sotto esame… universitario | il terzino iscritto a un corso di laurea

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) In campo sarà costantementeesame, i tifosi delvogliono vederci chiaro e le prime prestazioni hanno alimentato qualche dubbio, masarà ‘esame’ anche fuori. Ilbrasiliano, infatti, ha deciso di voler proseguire gli studi parallelamente alla sua avventura calcistica con i rossoneri. Il diploma superiore ottenuto in Brasile non gli basta,ha deciso di frequentare l’università. L’ex Tottenham si èa unonline presso la Logos University International, università con sede in Europa a Parigi. L’indirizzo diè Business Administration, associabile alla nostra economia aziendale.