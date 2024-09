Maltempo sull’Italia | alluvioni e rischio idrogeologico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo una breve pausa di sole, Milano è nuovamente sotto l’effetto di un’ondata di. Dalla notte tra sabato 7 settembre e domenica 8 settembre, una perturbazione ha investito la città, con piogge intense edi temporali. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla pere idraulico, esteso fino a lunedì 9 settembre. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro, pronti a coordinare eventuali interventi in caso di emergenze. Allerta meteo anche nel Lazio La perturbazione non si ferma a Milano: il Lazio è sotto allerta arancione da domenica 8 settembre per le successive 12 ore.