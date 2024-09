Louis Vuitton Cup 2024 oggi in tv | programma 8 settembre orari e streaming Luna Rossa sfida Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Quest’a Barcellona va in scena l’ultima giornata di round robin dellaCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Previste datre regate, oltre all’eventuale spareggio traRed Bull Racing e Orient Express per il passaggio del turno. Già certi della qualificazione in semifinale, Ineos Britannia a American Magic, ma resta ancora in bilico il confronto tra la barca italiana e quella inglese per la prima posizione in classifica. Gli uomini di Max Sirena sono al comando e con una vittoria sublinderebbero il primato, mentre Orient Express si trova spalle al muro con l’obbligo di sconfiggere Ineos per avere una speranza di evitare l’eliminazione.