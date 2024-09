L’ossessione di Elon Musk per Marte | Le prima astronavi saranno lanciate fra due anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) La conquista del Pianeta rosso è una antica ossessione di. Non c’è intervista del passato, anche lontano, in cui l’imprenditore non ne abbia parlato. Ora tutto sembra meno fantasia e più scienza, soprattutto dopo i successi commerciali di Space X e la collaborazione con la Nasa. “Le primedestinate atra due, quando si aprirà la prossima finestra di trasferimento Terra-senza equipaggio per testare l’affidabilità dell’atterraggio intatto su. Se quegli atterraggi andranno bene, i primi voli con equipaggio suavverranno tra quattro– scrive l’imprenditore su X -. Il tasso di volo crescerà esponenzialmente, con l’obiettivo di costruire una città autosufficiente in circa 20“.