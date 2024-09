La Notte andata in bianco Salta la decima edizione | Ora punteremo al 2025

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Empoli, 8 settembre 2024 –bianca. O meglio,in. Programmato, rimandato e infine annullato, l’appuntamento più atteso dell’estate empolese era stato spostato dal consueto 6 luglio a sabato 21 settembre. Ma alla fine non si farà. Al suo posto un format nuovo, un pomeriggio dedicato al commercio ancora in fase di programmazione. La decisione è maturata in seguito ad uno scambio avvenuto tra Comune e associazione Centro Storico di Empoli, composta da un centinaio di associati, impegnati a promuovere iniziative che mantengano viva la città come appunto labianca, il Luglio empolese, Le luci di Natale, La città dei bambini, Empolissima e via dicendo. La querelle ha lasciato l’amaro in bocca a quei commercianti che si aspettavano di poter festeggiare ladellapiù movimentata dell’anno, registrando incassi extra.