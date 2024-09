Henry Castaldo e Lavrendi | la Sandro Abate cala il tris

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Thierry, Lorenzoe Giuseppe. Thierry, brasiliano, classe 2005, destro, ultimo e ala difensiva. E’ cresciuto nel Club Portuguesa per poi passare nella scorsa stagione alla Dalia Management, dove è stato tra i protagonisti del campionato, mettendo in mostra le proprie qualità. Lorenzo, classe 2005, mancino, può giocare sia da laterale che da ultimo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio, si è poi trasferito alla Spal Calcio dove nella stagione 2022/2023 ha vinto lo scudetto Berretti. Poi il passaggio al fusa grazie alla Dalia Management nella stagione 2023/2024.