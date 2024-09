Gandino scontro tra un’auto e un Apecar | gravi due ragazzi di 14 e 15 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 8 settembre 2024). Grave incidente anella sera di sabato 7 settembre, verso le 22.45, in via Ca’ dell’Agro, ai piedi della frazione Barzizza, non lontano dalle scuole medie. Nellotrae unsono rimasti feriti duedi 14 e 15. Uno dei due adolescenti è stato portato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, l’altro da un’ambulanza dei Volontari della Presolana in codice giallo. Sul posto i carabinieri del radiomobile della compagnia di Clusone per gli accertamenti.