E’ di scena la Coppa Nuove sfide e riscatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) PRATO Da un lato c’è chi scenderà in campo per il primo impegno stagionale, dopo aver riposato la scorsa settimana. Dall’altro, c’è chi invece vuole riscattarsi dopo una prima giornata andata diversamente rispetto ai piani iniziali. Di sicuro, la seconda giornata diToscana di Prima e Seconda Categoria sarà cruciale per le formazioni di Prato e provincia, perché oltre a poter dare qualche risposta più esaustiva circa le squadre che ambiscono maggiormente a passare il turno farà da apripista al debutto in campionato che è già stato fissato per il 15 settembre prossimo. Dando un’occhiata al programma dei triangolari, iniziando dalla dellaToscana di Prima Categoria, l’occhio cade innanzitutto sulla sfida del Chiavacci: il Prato Nord di coach Sebastian Rondelli esordirà contro il Maliseti Seano di Jacopo Masi che nella prima giornata ha pareggiato con il C.F. 2001.