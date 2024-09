Dispersi 4 alpinisti sul Monte Bianco il maltempo blocca le ricerche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Aosta, 8 settembre 2024 – Quattrosonosulda ieri. Si tratta di due italiani e due coreani. Gli scalatori italiani, secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, sono rimastiti a causa delnei pressi della vetta a oltre 4500 metri di quota. Dei coreani invece non si hanno notizie sulla posizione. I soccorritori questa mattina hanno tentato di salire in quota a piedi ma hanno dovuto rinunciare per le proibitive condizioni meteo. Gli scalatori hanno richiesto l'intervento di soccorso riferendo di non riuscire a scendere e di essere in possibile rischio di ipotermia. La chiamata di soccorso, ieri, è stata ricevuta dalle autorità d'oltralpe. Un primo tentativo dei soccorritori francesi aveva avuto esito negativo.