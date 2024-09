Croazia-Polonia le formazioni ufficiali | nessun problema per Zielinski

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo round di partite in questa sosta per le nazionali e, questa sera, apre Piotrtra i giocatori dell’Inter. Indi UEFA Nations League, il centrocampista scende in campo da titolrae, dimostrando di aver superato il piccoloaccusato nell’ultima partita. RECUPERATO – Dopo il piccoloal tallone riscontrato nell’ultima gara, Piotrtorna subito in campo in, sfida di UEFA Nations League e l’unica di questa sera con un giocatore dell’Inter impegnato. Occasione per lui anche di rimettere nelle gambe minuti di recupero, dal momento che con i nerazzurri – complice anche un infortunio durante la preparazione – non ha ancora avuto modo di debuttare ufficialmente.