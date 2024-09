Come ha salvato i fratellini Dramma in Italia uccide la moglie di fronte ai figli Il gesto incredibile del più grande

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2024) Femminicidio a Montemaggiore al Metauro: hanno 6, 12, e 14 anni idella donna uccisa a coltellate dal proprio marito. Emergono dettagli agghiaccianti sull’omicidio della 38enne Ana Crisitna Correia avvenuto nella notte tra il 6 e 7 settembre in provincia di Pesaro. I carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno scoperto adessoi tre minorenni sono riusciti a salvarsi dopo aver visto la mamma morire sotto i loro occhi. Dopo l’omicidio, Ezio Di Levrano, 53 anni ha tentato la fuga, nascondendosi in un campo vicino all’abitazione nella speranza di non essere trovato. I carabinieri lo hanno individuato prima dell’alba, mentre era rannicchiato tra la vegetazione. Ora si trova rinchiuso nella Casa circondariale di Pesaro, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro.