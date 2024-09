Chi era Loris De Barba l’alpinista-fotografo precipitato dalle Torri del Camp | voleva immortalare il tramonto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Belluno, 8 settembre 2024 – Era salito in vetta per fotografare iled èda una delledel, nel Bellunese. È morto così il 71enneDeed escursionista molto noto tra gli amanti della montagna. Le sue amate Dolomiti si sono trasformate in una trappola,è stato ritrovato morto stamattina dal soccorso alpino di Agordo, dopo che la moglie ieri sera aveva dato l'allarme non vedendolo tornare da una escursione fotografica. Nello zaino aveva tutto il materiale fotografico, Deera alla ricerca dello scatto perfetto. Era partito ieri pomeriggi verso la cima della Seconda Torre. Dai primi rilievi, pare sia scivolato sopra una parete verticale, cadendo per una cinquantina di metri e fermandosi prima di un salto di roccia, a 2.300 metri di quota. I soccorritori lo hanno recuperato con un verricello da un elicottero.