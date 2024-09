Calciomercato Milan Giorgio Furlani accelera per il rinnovo di Mike Maignan L’offerta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 8 settembre 2024)per ildi contratto di: trattativa avanzata. Prontaè sempre più vicino al prolungamento di contratto con i rossoneri, tanto che secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Il portiere francese ha dato il via libera per la permanenza ao e visto il contratto in scadenza nel 2026, adesso le parti stanno cercando l’accordo per ile di conseguenza l’aumento dello stipendio. Ad oggi, il portiere della nazionale francese guadagna 3,2 milioni di euro netti a stagione. Se pensiamo che Divock Origi percepisce 4 milioni – non giocando una partita – le richieste disono più che lecite. L’ex Lille vorrebbe avvicinarsi a Rafael Leao in termini di stipendio (il portoghese arriva a 7 milioni con i bonus).