Basket serie B Adamant supera l’Andrea Costa Buona prova contro un team di B1

(Di domenica 8 settembre 2024) andreaimola 76ferrara 82 : Benintendi, Pavani 2, Restelli 15, Toniato ne, Filippini 11, Klanjscek 29, Chiappelli 3, Martini 3, Fea 4, Sanguinetti ne, Zedda 5, Signorini, Galantini 4. All. Angori.FERRARA: Dioli, Sackey 9, Drigo 14, Santiago 13, Tio 9, Yarbanga 2, Solaroli 18, Turini 11, Ballabio 6, Braga ne, Cazzanti, Marchini ne. All. Benedetto. Parziali: 18-20; 34-42; 59-56. Senza Marchini, ai box precauzionalmente per un piccolo problema fisico, Ferrara fa vedere tante belle cose nel test del Pala RuggiImola, formazione di B Nazionale. Finisce 76-82 per i biancazzurri, che vincono tre quarti su quattro e mostrano una compattezza che fa ben sperare in vista del campionato.