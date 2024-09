Asilo nido del Neto ci siamo | Con la struttura altri 23 posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Al via le procedure di affidamento diretto per il nuovod’infanzia a gestione diretta che sorgerà al. Il cantiere sarà dato nelle mani dell’operatore economico Palandri e Belli S.r.l di Poggio a Caiano. Si dovrà occupare con un investimento comunale di complessivi centoquarantadue mila euro della riqualificazione dell’ormai ex Cappell’Ajo Matto, una storica esperienza dedicata all’infanzia ormai conclusa. La rinnovatagarantirà 23 ulterioriper i più piccoli che andranno ad accrescere l’offerta del sistema integrato e permetteranno di scalare le liste di attesa. Lo scorso anno educativo erano state accontentate solo due terzi delle richieste di inserimento alda parte delle famiglie di Sesto Fiorentino.